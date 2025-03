Jovem turista é estuprada e morta em capela por três criminosos

Uma jovem turista de 23 anos foi estuprada e morta em uma capela abandonada em um resort de luxo nas Filipinas.

O caso, ocorrido no dia 12 de março, é investigado pela polícia.



Identificada como Michaela Mickova, uma jovem eslovaca que vivia em Berlim, na Alemanha. Ela havia viajado para as Filipinas para o casamento de uma amiga, no dia 8 de março.



Após desaparecer, a jovem foi achada já sem vida no dia 12. Três suspeitos foram identificados como autores do crime e um deles confessou à polícia ter espancado e estuprado Michaela, com a ajuda dos outros dois homens.