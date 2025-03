Desenvolve SP oferece crédito para empreendedores em São José

Empreendedores de São José dos Campos e região terão a oportunidade de conhecer linhas de crédito com juros reduzidos e prazos estendidos durante a Jornada de Crédito da Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O evento acontece nesta quarta-feira (2), às 9h, na sede da Assecre (Associação das Empresas do Vale do Paraíba), em São José dos Campos.