Bebê, mãe e idosa são achados carbonizados; polícia apura o caso

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o site 'Top Mídia News', a polícia ainda não tem a confirmação se a idosa era a mãe de Janaína e avó do bebê. A polícia trabalha com duas linhas de investigação: acidente ou incêndio criminoso.



Os vizinhos dizem não ter ouvido nada. Uma mulher foi detida e está sendo ouvida pelos policiais.



*Com informações do site 'Top Mídia News'.