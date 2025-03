Homem esfaqueia o vizinho após ter cueca furtada do varal

Uma briga por causa de uma cueca quase terminou em uma tragédia entre vizinhos.

Um homem foi preso por esfaquear o vizinho após ter sua cueca, que estava pendurada no varal, furtada. O crime aconteceu no domingo (30), no Distrito Federal.

De acordo com a polícia, testemunhas relataram que os vizinhos estavam bebendo juntos antes do ataque. Em dado momento, um deles acusou o outro de ter furtado a sua cueca.