O desafio da inclusão de pessoas com deficiência

Se lhe perguntassem qual é a minoria mais excluída e marginalizada do nosso país, quem lhe viria à mente? Se me fizessem essa pergunta há três anos, minha resposta provavelmente seria a população negra ou as mulheres. O preconceito e a exclusão que esses grupos enfrentam, moldados por séculos de racismo e machismo estruturais, afetam um grande número de pessoas em nosso país.

Hoje, no entanto, minha resposta seria diferente: as pessoas com deficiência. Não me interpretem mal, pois afirmar que negros ou mulheres sofrem discriminação não estaria errado. É impossível mensurar algo tão subjetivo quanto a dor de quem é vítima de preconceito, independentemente de sua natureza. No entanto, para mim, não há dúvidas de que a população menos assistida pelo poder público e, portanto, a mais vulnerável aos impactos da exclusão, é a das pessoas com deficiência.