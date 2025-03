MPF arquiva inquérito contra Bolsonaro em caso da baleia

O MPF (Ministério Público Federal) arquivou o inquérito que apurava se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) importunou uma baleia ao pilotar uma moto aquática perto dela em junho de 2023, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Informação foi dada pelo advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, e divulgada pela jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.