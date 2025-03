VÍDEO: Tucker '48: Carro do diretor de 'Star Wars' chega ao Vale

Um carro raro e icônico, que já foi estrela de filme de Hollywood, está em cartaz no Vale do Paraíba. E, como se não bastasse, trata-se de um exemplar que pertenceu a George Lucas, criador da saga 'Star Wars'. Este é o Tucker '48, que chega ao Museu Carde, em Campos do Jordão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O modelo está exposto desde a última sexta-feira (28) no museu, inaugurado há quatro meses. O público poderá visitá-lo de quinta à segunda-feira, das 10h às 18h. Às terças e quartas o museu não é aberto.