Morto em Ubatuba, César escapou vivo de homicídio em Jacobina-BA

O comerciante baiano César Nativo de Oliveira Neto, 42 anos, sofreu uma tentativa de homicídio em Jacobina (BA) quatro meses antes de ser executado dentro de um hotel em Ubatuba, no domingo (30). A Polícia Civil investiga o caso.

Jacobina é conhecida como “Cidade do Ouro” e fica localizada no noroeste da Bahia, no extremo norte da Chapada Diamantina e a 339 km da capital Salvador.