VÍDEO: Adolescente invade escola para agredir aluno em São José

Reprodução / Olho Vivo do Vale

Uma confusão foi registrada na Escola Estadual Jorge Barbosa Moreira, localizada na Avenida Maria Cândida, no bairro Vila Cândida, na zona norte de São José dos Campos, nesta segunda-feira (31).

Informações preliminares indicam que um adolescente, vestido com uma camisa verde, invadiu a escola com o objetivo de agredir um aluno. O incidente foi filmado por outros alunos, que registraram a confusão.