VÍDEO: Dise estoura laboratório e apreende 24 kg de drogas em SJC

Operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São José dos Campos em combate ao tráfico apreendeu mais de 24 quilos de drogas em uma casa na região leste da cidade, nesta segunda-feira (31). Ninguém foi preso.

Policiais civis realizaram diligência após o recebimento de "informações privilegiadas" sobre uma residência na rua Diego Yudi Omura, no bairro Santa Lucia, na região leste de São José, que estaria sendo utilizada como laboratório de drogas.