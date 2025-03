Quem é César, turista baiano morto a tiros em hotel de Ubatuba

O turista César Nativo de Oliveira Neto, de 42 anos, foi morto a tiros em um hotel localizado na Praia da Fortaleza, em Ubatuba, na noite deste último domingo (30). O crime, ocorrido por volta das 20h50, é investigado pela polícia.

Comerciante baiano, César estava hospedado no hotel com a família, desde o dia 19 de março. Eles estavam em Ubatuba a passeio.

