Turista achada morta em hotel de Aparecida tinha arma e R$ 19 mil

O filho da vítima, que possui problemas psiquiátricos, encontra-se internando em observação na Santa Casa de Aparecida, acompanhado de um representante do hotel.

Conselheiros tutelares de Aparecida estiveram na delegacia e fizeram contato com outro filho de Marilene, em telefone com DDD de Santa Catarina. Ele disse que familiares iriam para Aparecida nesta segunda-feira (31) resolver as questões do corpo da vítima e do adolescente internado. Conselheiros tutelares acompanham o caso.

O veículo da vítima foi vistoriado na delegacia e nada de ilícito foi encontrado. Porém, havia muitos pertences da mulher e de seu filho, como malas com roupas, caixas com objetos diversos, televisor, ventiladores, aspirador de pó, roupas de cama, brinquedos, travesseiros e sacos pretos contendo roupas diversas, entre outros.