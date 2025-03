Homem de 32 anos morre eletrocutado enquanto pescava em Cunha

Um homem de 32 anos morreu eletrocutado durante uma pescaria num riacho na tarde do último sábado (29), no bairro Catioca, em Cunha. A vítima foi identificada como Michel Galdino da Costa Vaz.

Segundo informações, populares foram até a base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), por volta das 17h40, e disseram que um pescador estava morto na beira de um riacho.