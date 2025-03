Mãe diz que filho foi agredido por idosa em feira de São José

A mãe de um menino denunciou que o filho foi agredido por uma idosa que trabalha na feira do bairro Colonial, localizada na zona sul de São José dos Campos. A agressão teria ocorrido na manhã de domingo (30). O menino foi atingido no rosto e atrás da orelha.

“Essa atitude cruel e injustificável não só gerou um grande sofrimento físico e emocional ao meu filho, mas também é um reflexo do desrespeito e da intolerância que não podem ser tolerados em nossa sociedade”, disse a mãe, em postagem nas redes sociais.