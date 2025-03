Casal é preso após espancar a pequena Luz, de 3 anos, até a morte

Uma mãe e um padrasto foram presos após espancar até a morte uma criança de apenas 3 anos.

O caso aconteceu em Rosário, na Argentina.



De acordo com o site TN, a pequena Luz, de 3 anos, foi espancada até a morte. Em seguida, a mãe telefonou para a polícia e denunciou o crime. “Ele não conseguia respirar e perdeu a consciência”, disse ela.



O caso é investigado pela polícia argentina.