Mulher diz que engravidou do marido à distância por videochamada

Uma história absurda viralizou nas redes sociais.



Por meio de um vídeo, uma mulher que vive um relacionamento à distância afirmou que engravidou do marido por videochamadas. Obviamente, o rapaz negou ser o pai do bebê.

Emocionada, a mulher afirmou que fazia videochamadas diárias com o amado, que vive nos Estados Unidos, exigindo que o rapaz assumisse a paternidade.



As informações são da página Gingona Comunica. O caso, que viralizou nas redes sociais, virou motivo de chacota e questionamentos sobre a veracidade do caso. Entre os comentários na internet, houve quem perguntasse: “o bebê vai nascer em PDF?”.