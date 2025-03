Caraguá tem 2 homicídios em menos de 4h; casos mobilizam polícia

Dois homicídios em Caraguatatuba foram registrados no intervalo de menos de quatro horas no domingo (30). Os crimes ocorreram nos bairros Barranco Alto e Tingá, e envolvem execução a tiros em via pública. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e busca os autores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os dois homicídios em Caraguatatuba, registrados na delegacia da cidade, envolvem vítimas do sexo masculino, executadas com extrema violência, ambas em via pública. Os dois corpos apresentavam múltiplas perfurações por arma de fogo.