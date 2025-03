São José e Taubaté podem repetir Clássico do Vale no 2º semestre

São José e Taubaté poderão reeditar o Clássico do Vale no segundo semestre deste ano. Afinal de contas, a Copa Paulista irá movimentar os times após o final da Série A-2 e os dois times da região poderão jogar o torneio.

Oficialmente, ninguém confirmou a participação, mas a Águia do Vale jogou o torneio em 2023, quando foi vice-campeã e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E, como tem o objetivo de voltar ao cenário nacional do ano que vem, deverá confirmar a participação no torneio e tentar se redimir da eliminação precoce na Série A-2 deste ano, quando caiu nas quartas de final para o maior rival regional.