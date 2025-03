Mulher morre atropelada na Dutra em SJC e motorista é investigado

O condutor do veículo foi ouvido e liberado. Ele aceitou realizar o teste do etilômetro no local, cujo resultado foi negativo. Duas testemunhas que estavam no veículo também prestaram depoimento, assim como policiais rodoviários.

“Por ora, o condutor do veículo figurará como mero investigado”, aponta o boletim, destacando que os laudos periciais serão fundamentais para a apuração completa.

A Polícia Civil aguarda laudos do local do acidente, do veículo e o necroscópico da vítima.