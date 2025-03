Inpe desliga módulo do Tupã para instalar novo supercomputador

O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) concluiu o processo de desmontagem do módulo XE6 do supercomputador Tupã, que era composto pelo módulo XE6, adquirido em 2010, e pelo módulo XC50, adquirido em 2017. O Módulo XC50 do supercomputador Tupã continua sendo utilizado operacionalmente nas previsões numéricas de tempo e clima no Inpe.

O novo supercomputador do Inpe será instalado no mesmo local físico do módulo XE6 do supercomputador Tupã porque neste local já existe a infraestrutura elétrica e hidráulica instaladas. Isso possibilita o melhor uso dos recursos públicos no Inpe.