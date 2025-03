Semana começa com alerta da Defesa Civil para chuva forte em SP

A segunda-feira (31) começou com registro de chuva fraca a moderada e trovoadas em pontos isolados do oeste e norte do estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual. Há registro de chuva fraca na região de Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Durante a manhã, ainda chove nessas mesmas áreas e a chuva também avança pelo centro do Estado. O Vale do Paraíba também pode ter chuva forte nesta segunda.