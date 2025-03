Ladrão de residências ataca casas na zona leste de São José

Um homem anda furtando residências na zona leste de São José dos Campos e chamando a atenção dos moradores, que estão revoltados com a situação.

No domingo (30), por volta de 9h30, ele atacou uma casa no Jardim Nova Detroit, na região leste de São José dos Campos, e roubou uma lata de tinta que estava na garagem da casa.