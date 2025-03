Homem é preso pela PM com crack e maconha em Guará

No domingo (30), policiais militares do 23° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Jardim Tamandaré, em Guaratinguetá.

Durante patrulhamento, as equipes policiais receberam informações via Copom de que um homem realizava a venda de drogas no local.