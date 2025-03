Colisão de moto em poste deixa duas pessoas feridas em São José

Colisão de moto em poste deixou duas pessoas gravemente feridas em São José dos Campos, na zona sul da cidade, na madrugada desta segunda-feira (31).

O Corpo de Bombeiros informou ter sido acionado para acidente de trânsito no Jardim América, por volta das 3h. A colisão ocorreu por volta das 2h48 na rua Rosário, próximo à Linha Verde e ao Shopping Oriente.