Homem é espancado por populares após esfaquear e abusar da mulher

Um homem foi brutalmente espancado por populares na tarde de sábado (29), no bairro da Ponta Grossa, em Maceió, após agredir e abusar sexualmente da própria esposa. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o crime causou revolta entre moradores da região, que intervieram antes da chegada da polícia.

De acordo com o relatório policial, a mulher foi esfaqueada e violentada sexualmente. Ela foi socorrida e levada para um hospital particular, onde permanece internada. Durante o atendimento médico, a vítima confirmou às autoridades do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) as agressões sofridas.

O agressor, que também ficou ferido após ser agredido por populares, foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde está sob custódia da Polícia Civil. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e permanece internado sob escolta.