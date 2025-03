Homem é detido após espiar a vizinha trocando de roupa

Um homem foi detido pela polícia após espionar a vizinha trocando de roupa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso aconteceu em Uberaba (MG). A mulher ligou para a polícia e contou que o vizinho estava espionando ela por cima do muro, enquanto ela trocava de roupa. Segundo ela, não era a primeira vez, era uma prática recorrente.



Ao ser abordado pela polícia, o vizinho negou o crime e disse que estava fazendo um serviço elétrico, trocando duas lâmpadas.



Ele foi detido, levado à delegacia e assinou um termo circunstanciado, sendo liberado em seguida.