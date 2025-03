Agora: Dois são socorridos após moto tombar na Dutra

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas feridas no começo da noite deste domingo (30), na altura do km 127 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Caçapava. A ocorrência está sendo atendida pela equipe da Polícia Rodoviária Federal da 2ª Delegacia de São José dos Campos.

De acordo com informações preliminares da PRF, a motocicleta, que transportava dois ocupantes, tombou na pista por motivos ainda desconhecidos. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Caçapava.