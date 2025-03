Paixão fatal: Lívia sonhava com grande amor e foi morta pelo ex

Paixão fatal: uma jovem de 17 anos saiu de casa para viver um grande amor e foi morta pelo 'crush'.

A adolescente Lívia Emanuelle Meireles Florian, de 17 anos, morreu nesta quarta-feira (26), em Campinas, após ter sido baleada no rosto pelo ex-namorado.

A jovem havia saído de casa para morar com o amado, mas posteriormente o casal se separou. Sem aceitar o fim, o ex-namorado se aproximou de Lívia, em uma moto, e disse que 'gostaria de dizer só uma coisa', atirando em seguida.

