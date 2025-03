Colisão deixa cinco jovens mortos e bebê ferida

Um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (30) resultou na morte de cinco jovens e deixou uma bebê ferida na BR-373, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Chopinzinho, no sudoeste do Paraná. A colisão ocorreu por volta das 5h30, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o relato do motorista do caminhão envolvido, ele trafegava em direção a Pato Branco quando, em uma curva, o automóvel que vinha no sentido contrário invadiu a pista, provocando a batida frontal. O condutor do caminhão afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. Ele saiu ileso.