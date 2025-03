PM reage a roubo na porta de casa e mata dois ladrões a tiros

Um policial militar reagiu a um assalto na porta de sua casa e matou dois assaltantes na noite deste sábado (29), em Salvador (BA).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os suspeitos mortos eram irmãos e foram identificados como Danilo Alcântara Santos e Cauan Alcântara Santos.



De acordo com a polícia, o PM afirmou que estava chegando em casa e foi abordado pela dupla armada. Então, o policial reagiu e baleou os dois irmãos, que morreram no local. O PM foi ouvido e liberado.



*Com informações do jornal Correio.