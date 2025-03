Suspeito de pedofilia é morto pela PM; 2 crianças são resgatadas

O suspeito, de 45 anos, morreu ao apontar uma pistola para os policiais. A PM chegou ao local após denúncia anônima, informando sobre a presença de duas meninas no apartamento do homem.

Um homem suspeito de pedofilia foi morto pela polícia em uma operação neste último sábado (29), em Belo Horizonte (MG). Duas crianças, de 2 e 4 anos, foram encontradas no apartamento do homem.

As crianças chegaram ao local na madrugada e o choro contínuo delas até o início da tarde chamou a atenção dos vizinhos. Em contato com a polícia, a mãe das crianças admitiu tê-las deixado no apartamento.

Ao fazer buscas no apartamento, a polícia encontrou um tablete de maconha e "indícios da prática de pedofilia". Neste momento, o homem disse aos policiais que era "tudo ou nada" e abriu o guarda-roupas, pegando uma pistola e apontando para os policiais.



Ele partiu para cima dos PMs e foi baleado. O homem foi socorrido, mas não resistiu.



*Com informações do jornal 'O Tempo'.