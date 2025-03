Homem defeca em viatura após ser detido por policiais militares

Um homem defecou na viatura da Polícia Militar após ser detido na manhã da última terça-feira (25), em Florianópolis (SC).

O caso escatológico teve como protagonista um homem em situação de rua, que estava alterado e foi detido por policiais militares.



Caso seja comprovada a intenção do homem, ele poderá responder pelos crimes de dano ao patrimônio público, ato obsceno e desacato à autoridade. Se a conclusão for de que o homem não tinha domínio de seus atos, ele poderá ser encaminhado para tratamento.