'Sou corno, não sou bandido', diz homem preso após atacar a ex

"Sou corno, não sou bandido".

Foi assim, desta maneira, que Tiago dos Santos Souza, de 29 anos, reagiu ao ser preso por tentar atropelar a ex-mulher em Rio Branco (AC), na tarde da última quarta-feira (19). Ele foi amarrado por moradores e preso pela polícia.

Segundo a polícia, Tiago circulava de carro pela cidade e viu a ex-mulher, que já tinha contra ele uma medida protetiva, andando de bicicleta na rua. Revoltado com o fim do relacionamento, Tiago subiu a calçada e tentou atingir a ex-mulher, que conseguiu escapar.