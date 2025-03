URGENTE: Chuva forte derruba árvore e interdita avenida em SJC

Uma forte chuva na tarde deste domingo (30) provocou a queda de uma árvore na Avenida Shishima Hifumi, no bairro Urbanova, em São José dos Campos. O incidente ocorreu por volta das 16h, no sentido centro, nas proximidades da primeira portaria da Univap.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A árvore caiu e bloqueou completamente a via, dificultando o tráfego de veículos. Até o momento, não há sinalização no local, e alguns motoristas estão circulando na contramão para desviar do obstáculo, o que aumenta o risco de acidentes.