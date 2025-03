O machismo estrutural até na defesa das mulheres

A frase, dita em tom de empoderamento, acaba revelando uma camada mais profunda e incômoda: a hierarquização dos papéis femininos. Se a mulher do presidente “não nasceu para ser dona de casa”, qual a leitura implícita sobre as que nasceram? Qual o lugar dessa Marisa Letícia e das milhões de brasileiras que, invisivelmente, sustentaram este país lavando roupas, cozinhando, criando filhos, organizando os bastidores da existência, enquanto seus maridos, chefes, filhos e patrões faziam a “história oficial”?

Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, essa semana que “a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa”, referindo-se à atuação de Janja em eventos diplomáticos internacionais, pretendia fazer uma defesa enfática de sua companheira frente aos ataques misóginos da oposição. No entanto, sua fala, ainda que revestida de um discurso progressista, carrega o ranço estrutural de uma sociedade que historicamente marginalizou o papel da dona de casa, como se a política só se realizasse nos palácios e nunca nas cozinhas.

O Brasil é um país que ainda carrega as marcas coloniais de uma divisão sexual do trabalho. A figura do homem que ocupa o espaço público e da mulher que ocupa o espaço privado foi naturalizada por séculos. A própria construção da cidadania brasileira, desde o Império, excluía as mulheres dos direitos políticos e relegava a elas o “governo da casa”. Ser dona de casa sempre foi imposição. E mesmo hoje, para milhões, continua sendo a única rota possível dentro das limitações impostas por classe, raça e território.

A frase de Lula também se torna paradoxal à luz de sua própria biografia. Sua primeira esposa, Lourdes, morreu durante o parto — enquanto ele era um jovem operário em formação. Marisa Letícia, sua companheira durante mais de quatro décadas, esteve ao seu lado nos momentos mais dramáticos e decisivos da construção do sindicalismo brasileiro e da fundação do Partido dos Trabalhadores. E o fez, quase sempre, ocupando o lugar social de dona de casa. Uma mulher que, mesmo organizando reuniões sindicais, criando os filhos praticamente sozinha e bordando a estrela do PT com as próprias mãos, não foi reconhecida como articuladora política senão muito tardiamente.

A verdade sociológica que nos atravessa é simples e brutal: o machismo não está apenas nos gestos violentos, mas nas pequenas hierarquias discursivas. Está na ideia de que a mulher que cozinha não pensa. Que a mulher que cuida dos filhos não tem projeto. Que a mulher que fala pouco não tem voz. Está, inclusive, na frase dita com a intenção de defender uma mulher e que, sem perceber, desqualifica tantas outras.