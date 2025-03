Colisão frontal deixa duas mulheres feridas na Floriano

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente de trânsito ocorrido na Rodovia Floriano Rodrigues Peixoto, no sábado (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, que envolveu uma colisão frontal entre veículos.

Segundo os bombeiros, as vítimas, de 24 e 51 anos, apresentavam escoriações no rosto, na região lombar e cervical. Ambas foram socorridas no local e encaminhadas para atendimento médico.