Homem é detido após confusão em supermercado do Aquárius

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo (30) após um tumulto no estacionamento de um supermercado 24 horas localizado na Avenida São João, no bairro Jardim Aquarius, zona oeste de São José dos Campos (SP). As informações são da página Life Informa.

De acordo com testemunhas, a confusão teve início quando um homem, ao volante de um veículo Honda, colidiu contra diversos carros estacionados no local. A situação gerou indignação entre os proprietários dos automóveis danificados, que reagiram danificando o carro do motorista enquanto ele ainda estava dentro.