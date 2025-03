Quatro crianças são socorridas de incêndio em casa no Vale

Um incêndio em uma residência no bairro Cidade Industrial, em Lorena, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. O caso ocorreu por volta das 21h45, na noite de sábado (29), na Rua Paraíba, número 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quatro crianças que estavam no imóvel foram retiradas por vizinhos antes da chegada das equipes de resgate. Todas estavam conscientes e orientadas, mas apresentavam sintomas de intoxicação por inalação de fumaça. Elas foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Municipal. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.