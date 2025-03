Adeus, Michael! Rapaz morreu eletrocutado em pescaria no Vale

Um homem de 32 anos, identificado como Michael, morreu eletrocutado na tarde dee sábado (29) enquanto pescava em um riacho localizado em uma chácara na zona rural de Cunha. O acidente ocorreu na região conhecida como Catióca.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver em uma área de mata. Testemunhas relataram que a vítima teria encostado a vara de pesca em um fio de energia elétrica e sofreu uma descarga, não resistindo aos ferimentos.