Cinco pessoas são socorridas após engavetamento na Dutra

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos foi registrado por volta das 12h deste domingo (30) na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, em São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão do tipo engavetamento deixou cinco pessoas com ferimentos leves. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital da Vila Industrial.