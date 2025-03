Agora: Acidente com três veículos causa congestionamento na Dutra

Um acidente envolvendo ao menos três veículos foi registrado no começo da tarde deste domingo (30) na Rodovia Presidente Dutra, no trecho de São José dos Campos, sentido Jacareí. A colisão aconteceu nas proximidades do acesso ao bairro Jardim Aquarius, em frente ao Vale Sul Shopping.

Equipes de socorro da CCR RioSP, concessionária responsável pela rodovia, foram acionadas e estiveram no local para atendimento à ocorrência e liberação da pista. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Devido ao acidente, o trânsito ficou lento no trecho, com reflexos até as proximidades do CenterVale Shopping. A pista já foi liberada, mas o fluxo de veículos permaneceu intenso durante a manhã.