São José Basket vence o Cerrado fora de casa pela LBF

O São José Basket venceu o Cerrado por 73 a 57 na manhã deste domingo (31), no ginásio da Asceb, em Brasília, pela quinta rodada da primeira fase da LBF (Liga de Basquete Feminino) de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Leandro Leal, chega a três vitórias em cinco rodadas, com duas derrotas no torneio. Assim, se recupera do revés que sofreu na sexta-feira (28) para o Sampaio Corrêa. Já a equipe do Distrito Federal continua com uma vitória em cinco jogos, sofrendo quatro derrotas.