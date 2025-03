Após susto, bar funciona normalmente na Vila Ema

Na noite de sábado (29), um princípio de incêndio foi registrado na área da churrasqueira do Cabana Vila Ema, restaurante em São José dos Campos. Segundo informações divulgadas pela própria administração do local, as chamas foram rapidamente controladas e ninguém ficou ferido.

O incidente não comprometeu a estrutura do estabelecimento, que agradeceu, por meio das redes sociais, as manifestações de apoio e solidariedade recebidas dos clientes e amigos.