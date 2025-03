Loteria Federal: joseense ganha R$ 20 mil na extração 5953

Um apostador de São José dos Campos ganhou R$ 20.503, na Loteria Federal, extração 5953, na noite deste sábado. Ele acertou a quinta faixa premiação desta que é uma das loterias mais antigas do país.

Na oportunidade, ele fez a aposta na Lotérica Aquarius e, mesmo não ficando milionário, já garante um importante pé de meia para o futuro. E, certamente, já terá um final de semana bem mais feliz.