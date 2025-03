Iate de luxo impressiona moradores e turistas em Ilhabela

Ilhabela foi palco, no último sábado (29), da passagem de uma das embarcações mais luxuosas do mundo: o Scenic Eclipse. O iate de cruzeiro, conhecido por seu alto padrão de sofisticação, chamou atenção de moradores e turistas ao deslizar pelas águas da cidade com imponência e design arrojado.

Projetado para proporcionar uma experiência única, o Scenic Eclipse une o conforto de um resort cinco estrelas à tecnologia de ponta para expedições em ambientes extremos. Com capacidade para 228 passageiros, o iate oferece suítes amplas com varandas privativas, gastronomia de alto nível e até um submarino a bordo, permitindo a exploração das profundezas oceânicas.