Motorista é flagrado arrastando moto por rodovia da região

Um motorista foi flagrado na noite de sábado (29), em Ubatuba, arrastando uma motocicleta por vários metros na Rodovia BR-101 (Rio-Santos), sentido norte. O caso gerou revolta entre outros condutores, que conseguiram interceptar o veículo e agrediram o motorista antes da chegada das autoridades.

Vídeos do momento circulam nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a motocicleta embaixo do carro, soltando faíscas enquanto é arrastada pelo asfalto. O condutor ainda não foi oficialmente identificado, e as motivações para o ato seguem desconhecidas.