Domingo começa com tempo firme no Vale

O domingo (30) começou com céu aberto e tempo firme em todas as regiões do Estado de São Paulo, sem registro de chuva nas primeiras horas do dia. No entanto, ao longo da tarde e noite, áreas de instabilidade devem se formar, provocando pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em grande parte do território paulista.

A previsão indica que o sol predomina durante a manhã, com rápida elevação das temperaturas em todas as regiões. A partir do meio da tarde, há possibilidade de chuvas acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente no interior do estado.