PM prende três procurados pela Justiça em operações no Vale

A Polícia Militar, por meio do 23º Batalhão de Polícia Militar do Interior (23º BPM/I), realizou no último sábado (29) a prisão de três indivíduos procurados pela Justiça em diferentes municípios do Vale do Paraíba. As ações ocorreram durante patrulhamentos de rotina e atendimentos a ocorrências em Roseira, Queluz e Cachoeira Paulista.

No Centro de Roseira, os policiais abordaram um homem de 44 anos durante patrulhamento. Após consulta criminal, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão pelos crimes de estupro, ameaça e furto. O suspeito foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso.