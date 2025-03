Incêndio em bar na Vila Ema começou em churrasqueira

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite deste sábado (27) em um bar localizado na rua José Bonifácio, no bairro Vila Ema, em São José dos Campos.

Segundo relatos de populares, uma intensa fumaça foi vista saindo do estabelecimento, o que gerou preocupação entre os moradores e frequentadores da região. A movimentação de viaturas de emergência chamou atenção, e a via chegou a ser parcialmente interditada para garantir a atuação segura das equipes no local.