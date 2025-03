Motociclista morre após mal súbito na região

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h para atender a ocorrência, inicialmente registrada como uma queda de moto. No local, a vítima já estava sendo auxiliada por agentes do Policiamento Ambiental. A equipe do SAMU, com unidade de suporte básico, chegou logo em seguida e deu início à reanimação cardiopulmonar, com o apoio dos bombeiros.

Posteriormente, uma unidade de suporte avançado do SAMU também participou do atendimento e transportou a vítima ao Pronto-Socorro Municipal de Ilhabela, onde ela continuou sendo assistida pela equipe médica de plantão. No entanto, o motociclista não resistiu e teve o óbito confirmado.

A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. A Polícia Militar, que já estava na região de Castelhanos, prestou apoio na ocorrência. As causas exatas do mal súbito e as circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades locais.